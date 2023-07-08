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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür turlarının ikinci durağı Gümüşhane'de önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan teşekkür turlarının ikinci durağı Gümüşhane’de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illerle ziyaret turlarına başlarken Erdoğan'ın Bayburt sonrası ikinci durağı Gümüşhane oldu. Başkan Erdoğan, Gümüşhane'de düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Gümüşhanelilere seçimlerde sadece yedili koalisyon masasını devirmediklerini hatırlatırken "Pensivalya ve Kandil'i de sandığa gömdünüz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'nin seçimlerde küçük ortaklarına kaptırdığı 39 vekile ilişkin konuşan Erdoğan "Siyaset tarihinin en büyük tokatçılığı" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca CHP seçmenine seslenirken "Gazi’nin hürmetine CHP’ye oy verenlere Allah sabır versin." dedi. İşte detaylar...

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