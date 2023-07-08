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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Etkisiz hale getirilen 2 terörist turuncu kategoride...

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Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Etkisiz hale getirilen 2 terörist turuncu kategoride...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek ve Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş'ın turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

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