07 Temmuz 2023, Cuma
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Bingöl'de uyuşturucu tacirlerine darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Bingöl’de uyuşturucu tacirlerine darbe

Valilikten yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Genç ilçesinde, 539 bin kök Hint keneviri, 1 milyon 951 bin kök skunk ve esrar ele geçirildi.

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