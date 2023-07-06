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Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin hayal dünyasında! "Haritadaki yerimizi alma imkanımız var"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Mazlum Kobane kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin hayal dünyasında! Haritadaki yerimizi alma imkanımız var

Vatansız milletsiz, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in hayal dünyası çok geniş olsa gerek, bölücülük rüyaları görmeye devam ediyor. Türkiye’yi hedef alan söylemleri ile direniş ve mücadele çağrısı yapan terörist başı kalleş Ferhat Abdi Şahin, “Haritadaki yerimizi alma imkanımız var" diyerek içi boş emellerini dillendirdi.

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