Teröre ağır darbe! MSB son sayıyı duyurdu: 794 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı 320 operasyon icra edilmiş, 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu, örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğini vurgulayan Aktürk, "Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, uluslararası hukuka uygun, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır." dedi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler dışında hiçbir hedefinin olmadığını belirterek, "Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve millet uğrunda döktükleri kanın hesabı bugüne kadar soruldu, bundan sonra da sorulacaktır." ifadelerini kullandı.