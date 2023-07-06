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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş açıklama: Başkan Erdoğan ile Kristersson bir araya gelecek

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten flaş açıklama: Başkan Erdoğan ile Kristersson bir araya gelecek

Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un İsveç'in NATO üyeliği konusunda bir görüşme yapacaklarını duyurdu.

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