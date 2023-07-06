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Türkiye'nin resti sonrası İsveç tutuştu! NATO'ya üye olmak için peş peşe hamleler

Son dakika haberi | NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onay vermesine ihtiyaç duyan İsveç, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi peş peşe hamlelerde bulunuyor. Türkiye'nin resti sonrası harekete geçen İskandinav ülkesi, PKK/YPG için haraç toplamaktan yargılanan bir teröriste 4,5 yıl hapis cezası verirken, cezasını çekmesinin ardından Türkiye'ye iade etme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 06.07.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 16:38
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Türkiye’nin resti sonrası İsveç tutuştu! NATO’ya üye olmak için peş peşe hamleler

Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta üssü haline gelen İsveç'te üst üste skandal eylemler gerçekleşmişti. Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına üye olmak için koyduğu şartları yerine getirmesi beklenen İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma skandalı ipleri bir kez daha germişti. 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ittifaka katılmak isteyen İsveç'ten peş peşe dikkat çeken hamleler geldi.

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Türkiye’nin resti sonrası İsveç tutuştu! NATO’ya üye olmak için peş peşe hamleler

İADE EDİLECEK
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplamaktan yargılanan 40 yaşındaki kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek. Stockholm Bölge Mahkemesi, bu kişinin "teröre finansman sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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Türkiye’nin resti sonrası İsveç tutuştu! NATO’ya üye olmak için peş peşe hamleler

İLK KEZ CEZA VERİLDİ
Açıklamada, terör örgütü için haraç toplayan zanlının cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edileceği belirtildi. Böylece, ülkede ilk kez, terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

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Türkiye’nin resti sonrası İsveç tutuştu! NATO’ya üye olmak için peş peşe hamleler

İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var." ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye’nin resti sonrası İsveç tutuştu! NATO’ya üye olmak için peş peşe hamleler

Savcı Ihrman, sanık hakkında 5 yıl hapis cezası isterken, Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti. Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtilmişti. İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre de cezaya çarptırılan kişi terör örgütü PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri.