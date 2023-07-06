06 Temmuz 2023, Perşembe
Türkiye'nin resti sonrası İsveç tutuştu! NATO'ya üye olmak için peş peşe hamleler
Son dakika haberi | NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onay vermesine ihtiyaç duyan İsveç, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi peş peşe hamlelerde bulunuyor. Türkiye'nin resti sonrası harekete geçen İskandinav ülkesi, PKK/YPG için haraç toplamaktan yargılanan bir teröriste 4,5 yıl hapis cezası verirken, cezasını çekmesinin ardından Türkiye'ye iade etme kararı aldı.
Giriş Tarihi: 06.07.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 16:38
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