Türkiye’nin resti sonrası İsveç tutuştu! NATO’ya üye olmak için peş peşe hamleler

Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta üssü haline gelen İsveç'te üst üste skandal eylemler gerçekleşmişti. Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına üye olmak için koyduğu şartları yerine getirmesi beklenen İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma skandalı ipleri bir kez daha germişti. 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ittifaka katılmak isteyen İsveç'ten peş peşe dikkat çeken hamleler geldi.