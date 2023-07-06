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HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon! Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri bulundu

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon! Teröristbaşı Öcalan’ın posterleri bulundu

Esenyurt'ta HDP ilçe binasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin bulunduğunu belirleyen terör polisi, ilçe binasına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda terörist fotoğrafı, yasaklı yayın, pankartla beraber Öcalan fotoğrafları ele geçirildi.

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