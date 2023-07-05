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Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündemde tahıl koridoru ve uyuşturucu ile mücadele var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündemde tahıl koridoru ve uyuşturucu ile mücadele var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alındı.

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