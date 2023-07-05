İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
"İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre nargile satışına ara verildi. Konu hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
"İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
İSTANBUL'DA NARGİLE YASAKLANDI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul'da nargile yasağı olduğua yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
NARGİLE, SİGARAYA GÖRE DAHA MI AZ ZARARLIDIR?
Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksektir. Bir nargile içiminde alınan nikotin miktarı, bir sigaradan alınan nikotin miktarının %70 fazlasıdır.
Sigara içen bir kişi ortalama 8-12 kez dumanı içine çekerken bir nargile içiminde ise ortalama 20-200 kez duman çekilir. 1 saatlik bir nargile içiminin ortalama 50 sigaraya denk olduğu düşünülmektedir.
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- İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
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