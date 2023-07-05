"İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?