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Küçük ortaklar grup kuruyor! Saadet ve Gelecek anlaştı! Ortak açıklama yapılacak...

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Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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Küçük ortaklar grup kuruyor! Saadet ve Gelecek anlaştı! Ortak açıklama yapılacak...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük hezimet yaşayan 7'li koalisyonda hiçbir oy katkısı olmadan CHP'den çok sayıda vekil kazanan Gelecek ve Saadet Partisi TBMM'de grup kurma kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden sonra yaptığı açıklamada "Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar." ifadelerini kullanmıştı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde HDP ve PKK desteğine rağmen seçimlerde büyük hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde yaşanan yenilgiye ilişkin yaptığı açıklamada "Ağır bir yenilgi olarak görmek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

EN KARLI EKİP GELECEK, SAADET, DEVA VE DEMOKRAT PARTİ

Seçimlerde yedili koalisyon içinden en karlı çıkan ekip ise Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil aldı.

CHP TABANI SÖĞÜŞE TEPKİLİ

Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılanırken, Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.

Geride bıraktığımız günlerde fondaş Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

ONLAR ÇALIŞTI VEKİLLİK VERDİK

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

KILIÇDAROĞLU: GRUP KURMALARINI İSTİYORUM

Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.

KILIÇDAROĞLU'NU DİNLEDİLER! GRUP KURUYORLAR

Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu grup kurma konusunda anlaştı. İki isim yarın 12.30'da açıklama yapacak.

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