İYİ Parti sallandıkça sallanıyor! Seçim hezimeti yaprak dökümünü beraberinde getirdi! İstifa eden Taylan Yıldız’dan itiraf: Partiye nasıl girdiler bilmiyorum...

Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı:

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel...

Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi…

Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!

"ÖMRÜ HAYATIMDA GÖRMEDİM"

'İYİ Parti'de aday sıraları satıldı' iddiasıyla ilgili konuşan Taylan Yıldız "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim parti kurucusuyum. Görmedim, ismini de bilmem. Partideki birçok insanın da tanımadığına eminim, yemin edebilirim." dedi.

"NASIL GİRDİLER BİLMİYORUM"

Taylan Yıldız söz konusu isimlerin listelere nasıl girdiğiyle ilgili olarak "Siz söyleyin ben bilmiyorum nasıl girdi. Hangi tabandan oy alarak girdi oraya ben bilmiyorum. Sonuçta olay 'Taylan Yıldız milletvekili gösterilmedi' olayı değil. Olay sistemsel bir sorun.

Bugün CHP listelerinden de birçok vicdanı yaralayan isimler oralarda var. Ben bunu genç arkadaşlarımdan duyuyorum. Siz bunu bir insanın iki dudağı arasında bırakırsanız, o insana yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur." ifadelerini kullandı.