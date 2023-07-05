05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti sallandıkça sallanıyor! Seçim hezimeti yaprak dökümünü beraberinde getirdi! İstifa eden Taylan Yıldız'dan itiraf: Partiye nasıl girdiler bilmiyorum...

İYİ Parti sallandıkça sallanıyor! Seçim hezimeti yaprak dökümünü beraberinde getirdi! İstifa eden Taylan Yıldız'dan itiraf: Partiye nasıl girdiler bilmiyorum...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
ABONE OL
İYİ Parti sallandıkça sallanıyor! Seçim hezimeti yaprak dökümünü beraberinde getirdi! İstifa eden Taylan Yıldız’dan itiraf: Partiye nasıl girdiler bilmiyorum...

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan üst üste iki seçimden de hezimetle ayrılan ittifakın ortaklarından olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener koltuğu bırakmazken, parti içinde yaprak dökümü hız kazanarak devam ediyor. 5 yıl önce kurulan partinin bugüne kadar 200 kurucusundan 70'i istifa etti. Son olarak da geçtiğimiz günlerde partinin kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile istifasını açıklamıştı. Taylan Yıldız, "aday sıraları satıldı" iddialarıyla ilgili konuştu. Yıldız, "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim. Parti kurucusuyum ama görmedim, ismini de bilmem." İfadelerini kullandı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan koalisyon masasının ortaklarından İYİ Parti'de sular durulmuyor. Yaşanan buhranın hemen ardından tek tek parti üyelerini kaybeden Meral Akşener'in İYİ Partisi'nde büyük yaprak dökümü var…

Meral Akşener'in en güvendiği isimlerden olan Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile, partiden istifa ettiğini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı:

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel...

Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi…

Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!

"ÖMRÜ HAYATIMDA GÖRMEDİM"

'İYİ Parti'de aday sıraları satıldı' iddiasıyla ilgili konuşan Taylan Yıldız "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim parti kurucusuyum. Görmedim, ismini de bilmem. Partideki birçok insanın da tanımadığına eminim, yemin edebilirim." dedi.

"NASIL GİRDİLER BİLMİYORUM"

Taylan Yıldız söz konusu isimlerin listelere nasıl girdiğiyle ilgili olarak "Siz söyleyin ben bilmiyorum nasıl girdi. Hangi tabandan oy alarak girdi oraya ben bilmiyorum. Sonuçta olay 'Taylan Yıldız milletvekili gösterilmedi' olayı değil. Olay sistemsel bir sorun.

Bugün CHP listelerinden de birçok vicdanı yaralayan isimler oralarda var. Ben bunu genç arkadaşlarımdan duyuyorum. Siz bunu bir insanın iki dudağı arasında bırakırsanız, o insana yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA