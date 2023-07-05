05 Temmuz 2023, Çarşamba
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AK Parti'de 7 il başkanlığına atama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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AK Parti’de 7 il başkanlığına atama

AK Parti'de Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama yapıldı.

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