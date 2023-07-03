03 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'de yerel seçimler öncesi adaylık çıkmazı! Saruhan Oruç Pervin Buldan'ı taca attı: Yeni yönetim karar verecek

HDP'de yerel seçimler öncesi adaylık çıkmazı! Saruhan Oruç Pervin Buldan'ı taca attı: Yeni yönetim karar verecek

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
ABONE OL
HDP’de yerel seçimler öncesi adaylık çıkmazı! Saruhan Oruç Pervin Buldan’ı taca attı: Yeni yönetim karar verecek

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek sonrası yaşanan büyük hezimetin ardından HDP'de 2024'teki yerel seçimlere yönelik farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'li Pervin Buldan yaptığı açıklamada "Her ilde aday çıkaracağız" ifadelerini kullanırken, fondaş KRT'ye konuk olan HDP'li Saruhan Oruç "Aday çıkarma konusuna kongre sonrası seçilecek yeni yönetim karar verecek" ifadeleriyle Buldan'ı taca attı. Oruç ayrıca seçim sürecinde Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan destek açıklamalarına ilişkin "Yapılmasaydı daha iyi olurdu" dedi. İşte detaylar...

14-28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya etmeye yanaşmazken HDP'den de 2024'teki yerel seçimlere yönelik açıklama geldi.

"HER İLDE ADAY ÇIKARACAĞIZ"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

Buldan yaptığı açıklamada "Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç katıldığı canlı yayında seçim sürecini değerlendirirken Pervin Buldan'ın "her ilde aday çıkaracağız" açıklamalarını da yorumladı.

ŞU AN TOPLANTILAR YAPILIYOR

Bir kongre sürecindeyiz. Şu an bir muhasebe yapılıyor. Toplantılarımız yapılıyor. Sonrasında halk toplantıları yapılacak. Hem seçim muhasebesini yapıp hem de süreci değerlendireceğiz.

ADAY KARARINI YENİ YÖNETİM VERECEK

Partide yerel yönetim tartışması kapsamlı olarak yapılmadı. Kongre eylül ayında olacak. Pervin Buldan'ın söylediği şey olağan olan bir karardır. Ama yeni yönetim aday çıkartıp çıkartılmayacağına yönelik karar verecek.

HDP İLK TURDA ADAY ÇIKARSAYDI...

Aday çıkaracaktık ama sonraki gelişmeler sonrası bu karardan vazgeçtik. Bunun tartışmaları parti içinde yapıldı. HDP aday çıkarsaydı ve seçimler ilk turda kaybedilseydi herkes HDP'yi suçlayacaktı. Muhalefetin cesaretsizliği de seçimlerdeki mağlubiyetin nedenlerinden biri oldu.

KANDİL AÇIKLAMA YAPMASA DAHA İYİ OLURDU

Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalar yapılmasaydı daha iyi olurdu. Bu açıklamalar yapılırken biz bu açıklamaları durduracak yetkimiz de yok.

Pazarlık yapmadık diyen Bay Kemal’e mesaj

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA