HDP’de yerel seçimler öncesi adaylık çıkmazı! Saruhan Oruç Pervin Buldan’ı taca attı: Yeni yönetim karar verecek

ADAY KARARINI YENİ YÖNETİM VERECEK

Partide yerel yönetim tartışması kapsamlı olarak yapılmadı. Kongre eylül ayında olacak. Pervin Buldan'ın söylediği şey olağan olan bir karardır. Ama yeni yönetim aday çıkartıp çıkartılmayacağına yönelik karar verecek.

HDP İLK TURDA ADAY ÇIKARSAYDI...

Aday çıkaracaktık ama sonraki gelişmeler sonrası bu karardan vazgeçtik. Bunun tartışmaları parti içinde yapıldı. HDP aday çıkarsaydı ve seçimler ilk turda kaybedilseydi herkes HDP'yi suçlayacaktı. Muhalefetin cesaretsizliği de seçimlerdeki mağlubiyetin nedenlerinden biri oldu.

KANDİL AÇIKLAMA YAPMASA DAHA İYİ OLURDU

Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalar yapılmasaydı daha iyi olurdu. Bu açıklamalar yapılırken biz bu açıklamaları durduracak yetkimiz de yok.