Mutfak şovundan milyonluk tatile! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim şokunu geceliği 316 bin liralık VIP villada silmeye çalıştı
Seçim sürecinde evinin 'mütevazı' mutfağından yayınlar yapıp 'halktan biri' olduğu imajını vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlarının algı çalışmasından ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek’te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi. Villanın bir haftalık ücretinin iki kişi için yaklaşık 2 milyon 216 bin lira olduğu belirtildi.
Bayram tatilinin başlamasıyla 24 Haziran Cumartesi günü, eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte, Taşlıburun mevkiinde yer alan otele gelen Kılıçdaroğlu, otelin en lüks villası olan ve VIP hizmet verilen Villa Leo'ya yerleşti. Korumaları ise başka bir villada kaldı. Lüks villada 5 gece geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü dayısının hayatını kaybetmesi üzerine tatilini yarıda kesip Ankara'ya dönerek cenaze törenine katıldı.
VİLLADA YOK YOK
1500 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı Villa Leo'nun kendisine ait özel bahçesi ve sıcak su havuzu bulunurken villanın giriş katında oturma odası, sinema odası, bar ve hobi odası, birinci katında çift ve tek kişilik yatak odaları, kral odasında ise jakuzili yatak odası ve çalışma odası bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı 120 bin metrekare alana kurulu otel, Türkiye'nin en lüks tatil otellerinden biri. 600 odası bulunan otelde, Twin, Presidental, King ve Leo adları verilmiş özel villalar da yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı Villa Leo ise en büyüğü ve en görkemlisi.
BİR HAFTALIK 2 MİLYON 200 BİN TL
Villa Leo, giriş, birinci kat ve ikinci kattan oluşuyor. Lüks villada ayrıca kişiye özel sauna, hamam, buhar banyosu, masaj odaları ve fitness odası yer alıyor. Villada 18 kişi kalabiliyor. Her villanın gecelik ücreti, erken rezervasyonda bile 100 ile 200 bin lira arasında değişiyor. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı villanın iki kişi için bir haftalık konaklama bedeli 2 milyon 216 bin TL. Günlüğü ise 316 bin TL'ye geliyor.
HİLTON'DA FAKİRLİK EDEBİYATI
Kılıçdaroğlu, daha önce de geceliği 100 bin TL'den fazla olan Hilton Bosphorus Otel'in Presidental Suite odasında 3 gece kalmış ve burada fakirlik edebiyatı yaptığı videoyu sosyal medyadan yayınlamıştı.
OTEL SAHİBİYLE BAHÇEDE SOHBET
Kemal Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı lüks otel, yönetim kurulu başkanlığını Sivaslı işadamı Zeynel Özdoğan'ın yaptığı Özdoğan Grup'a ait. Otelin genel müdürlüğünü ise aynı zamanda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı olan Ali Kızıldağ yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun tatilinde, bayramın ilk günü çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı.
Tatil yaptığı villanın bahçesinde bazı özel dostlarıyla görüşen ve bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu sohbette siyaset dışı konuları tercih etti. Otel sahibi Zeynel Özdoğan da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçileri arasında, Özdoğan'ın arkadaşı ve kendisi gibi Sivaslı olan, Antalya'da turizm sektöründe iş yapan eski boksörlerden Ali Pur, eşi ve oğlu da vardı.
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