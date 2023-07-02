Mutfak şovundan milyonluk tatile! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim şokunu geceliği 316 bin liralık VIP villada silmeye çalıştı

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1500 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı Villa Leo'nun kendisine ait özel bahçesi ve sıcak su havuzu bulunurken villanın giriş katında oturma odası, sinema odası, bar ve hobi odası, birinci katında çift ve tek kişilik yatak odaları, kral odasında ise jakuzili yatak odası ve çalışma odası bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı 120 bin metrekare alana kurulu otel, Türkiye'nin en lüks tatil otellerinden biri. 600 odası bulunan otelde, Twin, Presidental, King ve Leo adları verilmiş özel villalar da yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı Villa Leo ise en büyüğü ve en görkemlisi.