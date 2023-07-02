Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bomba itiraf: Kılıçdaroğlu'nun çevresinden siyasi rüşvet teklifi geldi
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı partideki bazı isimler ayaklanırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değişim için Bolu'dan Ankara'ya yapacağını duyurdu. Özcan yarın başlayacağı yürüyüş öncesi kameralar karşısına geçerken bomba bir itirafta bulundu. Özcan yürüyüşten vazgeçmesi için Kılıçdaroğlu'nun çevresinden kendisine siyasi rüşvet teklif edildiğini duyururken Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını açıklaması durumunda yürüyüşten vazgeçeceğini belirtti.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri sonrası CHP'de hedef tahtasına kondu. CHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı, değişim için yürüyüş kararı aldı.
DEĞİŞİM YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLIYOR
Yarın saat 13.30'da Bolu Anıt Parkın önünden, "Değişim" tişörtü ile Ankara CHP Genel Merkezine 10 gün sürecek olan yürüyüşü başlatacak olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önemli açıklamalar yaptı.
Öncan "Bu yürüyüş için önce efor testinden geçtim. Bacağım kırılsa da, tekerlekli sandalyeye muhtaç olsam da. Yürüyüşümü tamamlayacağım. Bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için yapıyorum. Bana bir de yürümemem için özel adamlar gönderiyorlar. Göndermeyin kardeşim" açıklaması yaptı.
NASIL SEÇİLİRİM DERDİNE DÜŞTÜLER
Sert açıklamalarını sürdüren Özcan, "Bu süreç içerisinde bazı şeyler değişir mi diye de bekledim aslında. Yani, hani acaba genel başkan gerçekleri görür mü? Genel başkan artık değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına varmış mıdır? Ama onun emarelerini görmüyorum. Tam tersi emareler görüyorum. Hala kongreler takvimi başlamış, görevden alınan örgütler var. CHP tarihinde ilk kez oluyor. Bu şunu gösteriyor, Kemal Kılıçdaroğlu ve başarısız ekibi hala yeni kurultayda 'nasıl seçilirim?' derdine düşmüşler. Hala garip gelecek size. Bana birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar." dedi.
"KOLTUK MERAKLISI TİPLERLE KARIŞTIRMAYIN"
"Yani onlara da söyledim, tekrar söylüyorum, 'Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştiriyorum. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum' Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin. Bir yıllık ihraç sürecinde de bana çeşitli siyasi vaatlerle gelenler olmuştu. Hepsine kapıyı kapattım. Ben zaten siyasi ikbalimi düşünseydim, bütün bunları söylüyor ve yapıyor olmazdım. Böyle durumlarda birisinin kendisini feda etmesi gerekiyor. Halk için, kendi koltuk sevdasını bir tarafa bırakıp, ülkesini, çocuklarını düşünerek birinin kendini yakması gerekiyor. İşte o biri de ben olmaya hazırım" ifadesini kullandı.
'SİYASİ RÜŞVET TEKLİF EDİLDİ'
Derdinin koltuk olmadığını da söyleyen Tanju Özcan, "Belki Genel Başkan adayı olacağım. Ama o tedbir orada durduğu sürece benim seçilme hakkımı elimden alıyorsun. Adaletten bahsediyorsun. Ondan sonra da çevrenden bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor. Yürüyüşten vazgeçmem için, değişik makamlar, mevkiler için. Açık olarak söyleyeyim. Bu parti içerisinden geçici ihraç olduğum dönemde bu başka partilerden de gelmişti." dedi.
DERDİM KOLTUK DEĞİL...
"Ama ben de en başından beri söyledim. Ben ilkeli adamım. Haksız bir ceza verirlerse bekleyeceğim, dedim. Ve bekledim. Benim derdim zaten koltuk olsaydı çok önceden Kemal Bey'in eteğini yapışırdım. Şimdi Kemal Bey'in çevresinde çeşitli aktif görevlerde bulunanlardan çok daha önce o görevlere de gelirdim. Benim ilkelerim var. Ben Atatürk'ün altı okuna sonuna kadar sahip çıkıyorum. Bu partinin Sorosçulara, emperyal güçlere, 10 Aralıkçılara teslim edilmemesi için de elimden ne geliyorsa yapma konusunda kararlıyım" dedi.
ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM
"Ben Sayın Genel Başkan'a tekrar sesleniyorum, ben bu yürüyüşten bu tür siyasi rüşvet teklifleriyle vazgeçmem. Çünkü ben kendi ikbalimi, geleceğimi yakmaya hazırım. Yeter ki bu parti siyasi düzene girsin rayına otursun diye" "Sayın genel başkan, 'yarın itibariyle ben görevimden istifa ediyorum. Olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum, tüzüğü demokratik bir hale getirmek için arkadaşlarım bir çalışma yapıyorlar. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorum. Ve kurultayda aday olmayacağım' dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar. İnceldiği yerden de kopar."
BENİ ÖLÜMDEN BAŞKA HİÇ BİR ŞEY DURDURAMAZ
Bir soru üzerine Özcan; "Beni şov yapmakla suçluyorlar. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun bazı yakınlarıdır. 200 kilometre yol yürüyeceğim buna şov mu denir? Böyle şov mu olur. Benim yaptığım şov değil, gerçeklerdir. Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkma zamanı gelmiştir. Beni ölümden başka hiçbir şey durduramaz. Ayrıca, yürüyüş boyunca güvenlik göçleri beni en iyi bir şekilde koruyacaktır. Polisime ve jandarmamıza sonuna kadar güveniyorum. Son zamanlarda düşmanın çok oldu ama benim bunlardan zerre kadar korkum yok"
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