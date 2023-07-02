Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bomba itiraf: Kılıçdaroğlu’nun çevresinden siyasi rüşvet teklifi geldi

'SİYASİ RÜŞVET TEKLİF EDİLDİ'

Derdinin koltuk olmadığını da söyleyen Tanju Özcan, "Belki Genel Başkan adayı olacağım. Ama o tedbir orada durduğu sürece benim seçilme hakkımı elimden alıyorsun. Adaletten bahsediyorsun. Ondan sonra da çevrenden bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor. Yürüyüşten vazgeçmem için, değişik makamlar, mevkiler için. Açık olarak söyleyeyim. Bu parti içerisinden geçici ihraç olduğum dönemde bu başka partilerden de gelmişti." dedi.

DERDİM KOLTUK DEĞİL...

"Ama ben de en başından beri söyledim. Ben ilkeli adamım. Haksız bir ceza verirlerse bekleyeceğim, dedim. Ve bekledim. Benim derdim zaten koltuk olsaydı çok önceden Kemal Bey'in eteğini yapışırdım. Şimdi Kemal Bey'in çevresinde çeşitli aktif görevlerde bulunanlardan çok daha önce o görevlere de gelirdim. Benim ilkelerim var. Ben Atatürk'ün altı okuna sonuna kadar sahip çıkıyorum. Bu partinin Sorosçulara, emperyal güçlere, 10 Aralıkçılara teslim edilmemesi için de elimden ne geliyorsa yapma konusunda kararlıyım" dedi.