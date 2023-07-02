Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bayram oldu

Trabzon Havalimanı'nda ise 30 Haziran 2023 tarihinde, 145 uçak trafiğiyle en yüksek rakama ulaştığını paylaşarak, rakamların çok sevindirici olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bu bayram rekorların kırıldığı bayram oldu. Yapılan hizmetlerin karşılığını alıyoruz. Yatırım ve hizmetlerimizi daha da arttırarak devam edeceğiz" dedi.

Antalya ve Trabzon Havalimanlarında gerçekleşen uçuş trafiğini detaylı şekilde paylaşan Bakan Uraloğlu, "Antalya Havalimanı 1 Temmuz 2023 tarihinde iç hatta 168, dış hatta ise bin 020 olmak üzere toplamda bin 188 uçak trafiğine hizmet verdi. Açıldığı günden itibaren bir günde en yüksek rakama ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Trabzon Havalimanı ise 30 Haziran 2023 tarihinde 145 uçak trafiğiyle kendi rekorunu kırdı. Rekorların kırıldığı bir bayram oldu'' İfadelerini kullandı.

YENİ REKORLAR BEKLİYORUZ



Rekor haberlerinin yapılan yatırımların karşılığı ve tesadüf olmadığını aktaran Bakan Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar çok güzel haberler. Bizim bugüne kadar yapmaya çalıştığımız böyle mutlu ve sevindirici haberleri almaktı. Bunlar yapılan yatırımların, verilen hizmetlerin apaçık bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda ve bayramlarda daha yeni rekorlar kıracağız inşallah. Aziz milletimiz tüm bu güzellikleri hak ediyor."