AYM raportöründen Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı! HSK'nın ardından AYM de harekete geçti...

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek hakkında, Fransa Strasbourg'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait otelde öğrencilere, "Tayyipçi misiniz yoksa. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor" dediği öne sürüldü. Bir öğrencinin şikâyeti üzerine HSK, Hâkim Mecek hakkında inceleme başlattı. Hadsiz raportör hakkında HSK'nın ardından Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından da soruşturma açıldığı, olayın öğrenilmesinin ardından Mecek'in yurtdışı görevlendirilmesinin iptal edilerek Türkiye'ye çağrıldığı belirtildi.

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