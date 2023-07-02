AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki gösterdi

"KİNLERİNDEN 'DEEP' HASTA OLDULAR"

Varank, oluşturulmaya çalışılan kirli algıya çektiği videolara dair ekran görüntüleriyle tepki gösterdi.

"Müzmin muhalifler, haftada iki gün yaptığımız maçlardan derlediğim reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş." diyen Varank, "Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.