AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki gösterdi
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle muhalif isimler kirli algı operasyonuna kalktı. Görüntüleri bir gün arayla çektiğine dair ekran görüntülerini paylaşan Varank, "Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışma arkadaşlarıyla basketbol maçı yaptı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, çektiği görüntüleri "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Muhalif medya ise Varank'ın basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle 'fake' olduğunu öne sürdü.
"KİNLERİNDEN 'DEEP' HASTA OLDULAR"
Varank, oluşturulmaya çalışılan kirli algıya çektiği videolara dair ekran görüntüleriyle tepki gösterdi.
"Müzmin muhalifler, haftada iki gün yaptığımız maçlardan derlediğim reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş." diyen Varank, "Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrenciye ÖTV'siz ve vergisiz telefon satışı başladı mı?
- İbn-i Sina tarifi asırlar önce vermiş! Yorgunluğu vücuttan anında def ediyor! Öyle bir dermanı var ki...
- Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? 1 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu...
- Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?
- Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
- Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...
- Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? SSK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?