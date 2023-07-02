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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki gösterdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki gösterdi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle muhalif isimler kirli algı operasyonuna kalktı. Görüntüleri bir gün arayla çektiğine dair ekran görüntülerini paylaşan Varank, "Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışma arkadaşlarıyla basketbol maçı yaptı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, çektiği görüntüleri "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Muhalif medya ise Varank'ın basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle 'fake' olduğunu öne sürdü.

"KİNLERİNDEN 'DEEP' HASTA OLDULAR"

Varank, oluşturulmaya çalışılan kirli algıya çektiği videolara dair ekran görüntüleriyle tepki gösterdi.

"Müzmin muhalifler, haftada iki gün yaptığımız maçlardan derlediğim reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş." diyen Varank, "Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.

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