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Başkan Recep Tayyip Erdoğan basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank o anları paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank o anları paylaştı

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından video paylaştı.

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