Körfez’in gerdanlığı 7 yaşında! Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı’nda rekora koştu





14 FUTBOL SAHASINA EŞDEĞER

109 bin 490 ton çelik miktarıyla 73 bin adet otomobil üretilebilen Osmangazi Köprüsü'nün ana açıklık tabliye alanı ise 96 bin 364 metrekare. Yaklaşık 14 büyük futbol sahası alanına eşdeğer olduğu belirtilen Osmangazi Köprüsü, Güney Yaklaşım Viyadüğü tabliyesinin 1120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 metre ve 133 metreden oluşan 260 metrelik kısmı 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemi ile monte edilmiş olup, dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirildi. 7 yıl önce bugün hizmete giren Osmangazi Köprüsü, Kurban Bayramı tatilinde (24 Haziran) bin günde 111 bin 770 araç geçişi sağlanarak rekor kırdı.