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Körfez'in gerdanlığı 7 yaşında! Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı'nda rekora koştu

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Giriş Tarihi: 01.07.2023 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
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Körfez’in gerdanlığı 7 yaşında! Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı’nda rekora koştu

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü bugün 7. yaşını kutluyor. 1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü’nden Kurban Bayramı’nda bir günde 111 bin 770 araç geçerek rekora koştu. Toplam yatırım bedeli 9 milyar dolar olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan köprü sayesinde İzmit Körfezi 6 dakikada geçilebiliyor. İşte detaylar...

İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, bin 550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun açıklıklı asma köprülerinden biri olan 'Osmangazi Köprüsü' bugün 7 yaşında. 1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nden Kurban Bayramı'nda bir günde 111 bin 770 araç geçerek rekor kırdı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 7 YAŞINDA

384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü, 7 yaşına girdi. Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprünün toplam 2 bin 682 metre uzunluğunda, bin 550 metre orta açıklığıyla, dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı 'Asma Köprüler' sıralamasında 7'nci olan Osman Gazi Köprüsü, 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.



KÖRFEZ GEÇİŞİ 6 DAKİKAYA İNDİ

Ulaşım alternatiflerine göre körfezi geçiş süreleri değerlendirildiğinde, körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek bir buçuk saat, feribot ile geçiş 45-60 dakika iken, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak körfez 6 dakikada geçilebiliyor. Osmangazi Köprüsü'nün yapımı kapsamında kullanılan, çelik teller uç uca eklendiğinde 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu uzunluk ile dünyanın etrafı 2 kereden fazla dönülüyor.



14 FUTBOL SAHASINA EŞDEĞER

109 bin 490 ton çelik miktarıyla 73 bin adet otomobil üretilebilen Osmangazi Köprüsü'nün ana açıklık tabliye alanı ise 96 bin 364 metrekare. Yaklaşık 14 büyük futbol sahası alanına eşdeğer olduğu belirtilen Osmangazi Köprüsü, Güney Yaklaşım Viyadüğü tabliyesinin 1120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 metre ve 133 metreden oluşan 260 metrelik kısmı 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemi ile monte edilmiş olup, dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirildi. 7 yıl önce bugün hizmete giren Osmangazi Köprüsü, Kurban Bayramı tatilinde (24 Haziran) bin günde 111 bin 770 araç geçişi sağlanarak rekor kırdı.

Körfez’in gerdanlığı 7 yaşında KÖRFEZ'İN GERDANLIĞI 7 YAŞINDA

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