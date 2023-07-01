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Büyükelçi Murat Karagöz hayatını kaybetti

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Giriş: 01.07.2023 08:46
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tatilini geçirdiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karagöz'ün ölümüne ilişkin Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.
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