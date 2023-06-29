CHP’de ’değişim’ kavgası büyüyor: O isim de bırakmasını istedi…

DEĞİŞİM DEDİ AMA…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajının genel başkan değişikliği olarak yorumlanmasına ilişkin Kaftancıoğlu, "Ekrem Bey de genel başkanlıkla ilgili bir söz etmedi, parti içinde bir değişim; fikirsel değişim, birçok ayakları olan bir değişim olması gerektiğinden söz etti, aynı şeyi ben de söylüyorum, Genel Başkan da söylüyor" diyerek Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı bir şekilde genel başkan olamazsın mesajı yolladı.