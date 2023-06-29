"Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın ilk gününden itibaren bayram namazları kılınıp kurbanlar kesildi, bayramlaşmalar sürüyor. Bayram öncesi yatırılan emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar bayramda bankalar açık mı, kapalı mı merak ediyor. Peki, Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?