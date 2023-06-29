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Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?

"Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Para çekmek, göndermek ya da mobil bankacılık üzerinden gerçekleşmeyecek işlemler sebebiyle bankalara gitmesi gereken vatandaşlar bayramda bankaların çalışma durumunu sorguluyor. Peki, Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?

"Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın ilk gününden itibaren bayram namazları kılınıp kurbanlar kesildi, bayramlaşmalar sürüyor. Bayram öncesi yatırılan emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar bayramda bankalar açık mı, kapalı mı merak ediyor. Peki, Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

Bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Banka şubelerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.

FAST İLE 7 GÜN 24 SAAT PARA TRANSFERİ YAPABİLİRSİNİZ

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabiliyor. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. Bu sebeple bayramda mobil bankacılığınız üzerinden FAST ile saniyeler içerisinde para transferi yapabilirsiniz.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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