Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü! NATO genişlemesi konusu masada...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO genişlemesi konusu hakkında diplomatik bir görüşme yapıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.
NATO GENİŞLEMESİ KONUSU ELE ALINDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi konusu ele alınmıştır" denildi.
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