Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü! NATO genişlemesi konusu masada...

NATO GENİŞLEMESİ KONUSU ELE ALINDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi konusu ele alınmıştır" denildi.