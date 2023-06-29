Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Vatandaşımızın sürdürülebilir alım gücünü korumak için çalışıyoruz

Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Türkiye'nin önemli bir seçimi geride bıraktığına değindi.

Seçimin kazananının Türkiye olduğunu vurgulayan Şentop, "Türkiye önemli kavşak noktasında önemli bir karar verdi. Bu kararın ne kadar önemli sonuçlarının olduğunu yavaş yavaş görmeye başladık. Bugün veya bir ay sonra seçim tekrarlansa çok büyük bir farkla yine Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız seçilir. Tablonun gerçek yüzünü seçimden sonra daha net olarak görmeye başladık." dedi.

Bolat'a, programlarında, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de eşlik etti.