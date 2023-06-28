28 Haziran 2023, Çarşamba
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Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2023
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Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki bazı bölgelerin 30 Haziran -14 Temmuz tarihleri arasında güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

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