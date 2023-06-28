Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla’da kıldı

Bayram namazı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'na ait Muğla'daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

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