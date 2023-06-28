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Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!

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Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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