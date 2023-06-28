İnşaat için yazı bekledi vatandaş çileden çıktı! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği yüzünden deniz kahverengine döndü

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Bu duruma isyan eden vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı kışın neden yapmadı. Neden bayram öncesi ya da bayram sonrası değil de 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonunun ortası seçildi. Deniz kahverengiye döndü. Kimse denize giremiyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Çalışmaların bir hafta daha süreceğini öğrendik. Bir hafta daha deniz kirliliği sürecek. Gerçekten hangi akla hizmet bu çalışmaları yapmak için 9 günlük bayram tatili seçildi?" dedi.