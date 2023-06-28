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İnşaat için yazı bekledi vatandaş çileden çıktı! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği yüzünden deniz kahverengine döndü

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Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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İnşaat için yazı bekledi vatandaş çileden çıktı! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği yüzünden deniz kahverengine döndü

İzmir’in popüler tatil yerlerinden Seferihisar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karakoç Deresi üzerine yapılmaya başlanan köprü nedeniyle Doğanbey Cumhuriyet Mahallesi’ndeki deniz kahverengiye döndü. 9 günlük bayram tatili için bölgeye gelen vatandaşlar denize giremeden geri döndü. Bu duruma isyan eden vatandaşlar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı kışın neden yapmadı. Neden 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonu açılınca köprü inşaatına başlandı. Deniz kahverengiye döndü. Kimse giremiyor” dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Seferihisar ilçesi Doğanbey mevki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Karakoç Deresi'nde 11 gün önce köprü inşaatına başladı. İnşaat çalışmaları nedeniyle derenin suyu kirlendi. Dereden akan kirli su denize ilerledi.

Denizli bağlantılı derenin pis suyu denizin rengini kahverengiye döndürdü. 9 günlük bayram tatili için bölgeye gelen ve serinlemek için denize girmek isteyen tatilciler büyük şok yaşadı. Denizin renginin kahverengi olduğunu gören vatandaşlardan bazıları denize girmeden geri döndü.

İşletme sahipleri de büyük müşteri kaybı yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin köprü yapım çalışmalarına hala devam ettiği, çalışmaların bir hafta daha süreceği öğrenildi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Bu duruma isyan eden vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı kışın neden yapmadı. Neden bayram öncesi ya da bayram sonrası değil de 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonunun ortası seçildi. Deniz kahverengiye döndü. Kimse denize giremiyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Çalışmaların bir hafta daha süreceğini öğrendik. Bir hafta daha deniz kirliliği sürecek. Gerçekten hangi akla hizmet bu çalışmaları yapmak için 9 günlük bayram tatili seçildi?" dedi.

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