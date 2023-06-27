ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ! Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta? 2023 il il namaz vakitleri...
Eskişehir bayram namazı saati duyuruldu. 28 Haziran tarihinde ilk günüyle idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi, bayram namazı saatleri araştırma konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden bu detayları il il paylaştı. Peki, "Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati...
"Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı 28 Haziran günü idrak edilecek. Sabah saatlerinde namaza gidecek olan vatandaşlar, namaz vakitlerini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Kurban bayramı namaz saatlerini il il yayınladı. İşte, Eskişehir için bayram namazı vakti!
ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.
Bu yıl Kurban Bayramı namazı Eskişehir'de saat 06:07'de kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden
(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.
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