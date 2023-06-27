27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü! İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye diplomasisi masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü! İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye diplomasisi masada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü! İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye diplomasisi masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye insani yardım konuları ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA