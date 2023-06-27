CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Bülent Tezcan da 'değişim' dedi
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında patlayan 'değişim' kavgası alevleniyor. İki isim karşılıklı restleşmelerle savaşı sürdürürken Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Bülent Tezcan'dan şoke eden bir çıkış geldi. Ekrem İmamoğlu gibi "değişim" diyen Bülent Tezcan, "13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı." dedi.
İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ DİKTİ: GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hezimetin sabahında genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek değişim çağrısında bulundu.
Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi. "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de Kılıçdaroğlu'nu açıkça hedef gösterdi.
"BEN YILMAM YILDIRIRIM! MUTLAKA DEĞİŞİM ZAMANI"
Son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.
"OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı verdi.
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadeleriyle kapıları kapattı.
BÜLENT TEZCAN'DAN OLAY ÇIKIŞ
İki isim karşılıklı restleşmelerle savaşı sürdürürken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu'nu şoka sokacak bir çıkış yaptı.
"ÖNCE GENEL BAŞKAN DEĞİŞMELİ"
Ekrem İmamoğlu gibi "değişim" diyen Bülent Tezcan, "13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil" dedi.
"HER ŞEY NORMALMİŞ GİBİ DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"
İngiliz yayın organı BBC'ye konuşan Tezcan şunları söyledi; "Bir kere önce şunu kabul edeceğiz. Bu seçimi kaybettik. Kaybettikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi, her şey normalmiş gibi devam etmek mümkün değil. Yani başımızı kuma gömüp yürüyemeyiz. Kayba göre dönüp ciddi durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Bu sadece durumu kurtarmak, görüntüyü kurtarmak ya da parti tabanının gazını, ateşini nasıl söndürürüz diye değil. Gerçek anlamda bir muhasebeyi nasıl yaparız, bundan sonraki seçimi nasıl kazanırız.
Artık bu mesele sadece 2024'teki yerel seçim meselesi değil. Öncelikle o ama onun daha ötesinde. Ondan sonraki seçimlerde eğer Türkiye'nin kaderini değiştireceksek; Türkiye'yi bu otoriter, popülist rejimin cenderesinden çıkaracaksak CHP'nin tutumunu, iş yapma biçimini, siyaset yapma biçimini tamamıyla değiştirmek zorundayız. Bu, kararlı ve radikal bir dönüşümü gerektiriyor."
Seçim önce beklenti içine girdiklerini ve kayıpla birlikte şok yaşadıklarını söyleyen Tezcan, "Mesele bir suçlu ya da sorumlu arayışı değil. Sorunu bulup çözmemiz gerek. Bu çerçevede hepimiz kusurlu olabiliriz. Yüzde 50 kusurlu, yüzde 50 kusursuz olabiliriz. Mesele sorun nerede? Geçmişte nerede hata yapıldı meselesi orada önem taşıyor. Ama şimdi gelecekle ilgili şu çok somut ve herkes bunu söylüyor: Hiçbir şey olmamış gibi yürüyemeyiz. Ve bu süreçte önümüzdeki dönemde yeni yol haritası çizmek lazım. Şimdi bu yol haritası sadece taktiksel sorunları çözmeye mi odaklanacak. Yoksa parti stratejik olarak yeniden yapılanacak mı?" dedi.
"KÖKLÜ ESASLI BİR DEĞİŞİM"
Tezcan, 'Değişime ilişkin konuşan Tezcan, "Örgüt, kadro, program, söylem, tutum ve anlayış değişikliği. Şimdi köklü, esaslı bir değişim...Partinin gelecek kurgusunda bunlar önemli. Bütünüyle bu söylediğimiz değişim, parti reformu..." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplan oyun geçmiş seçimlerde muhalefetin aldığı oydan farksız olmadığına dikkat çeken Tezcan, "2018'deki cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oylara bakıyoruz, topluyoruz, 2023'te aldığımızla aynı: Yüzde 47,8. Yüzde 48'i yüzde 51'e çıkarabilmeliydik, çıkmadı. Bu döneme kadar birçok şey yapıldı ama bu bizi iktidar yapma noktasına taşımadı. Bu seçimlerin bize ilk göstermesi gereken şey, değişim kapasitesinin artık tıkandığı. Burada da değişim bir kapasite ikmaliyle, yani birilerini takviye ederek olmaz. Yeni kapasite ikmali olmalı." ifadelerini kullandı.
"DEĞİŞİM LİDERLİK DEĞİŞİMİYLE BAŞLAR"
Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiğine işaret eden Özcan şu ifadeleri kullandı;
"Değişimin içeriğini söyledik. Örgüt, kadro, program, söylem, anlayış, tutum değişikliği diye. Ama değişimin önce bir motoru, heyecanı olması lazım. Bu moral bozukluğunu ortadan kaldıracak bir çıkışa ihtiyaç var. Onun için değişim önce liderlik değişimiyle başlar. Çünkü büyük değişimler liderlik değişimiyle başlamıştır. Aslında 2010 yılında övdüğüm o önemli dönüşüm, liderlik değişimiyle başladı.
Rahmetli Deniz Bey'in davaya çok büyük katkıları oldu. Çok iyi bir siyasetçiydi. Ama o da tıkanmıştı. 2010 yılında Kemal Bey'in gelişi morali, motivasyonu, büyük dönüşümün altyapısını hazırladı. Heyecan olmadan dönüşüm olmaz. Hele de böyle büyük bir travmanın yaşandığı yerde, 13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil."
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