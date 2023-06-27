Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" çıkışları! CHP'li Tezcan: Genel başkanla birlikte kadronun değişmesi lazım

CHP'de başlayan değişim tartışmalarına, Kılıçdaroğlu'nun en yakın kurmaylarından CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı. "Genel başkan ve ben dahil lider kadrosu değişmeli" diyen CHP'li vekil değişimin gerçekleşmemesi halinde İstanbul'un da kaybedileceğine dikkat çekti. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Uluslararası Siyaset Uzmanı İsmail Cingöz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN