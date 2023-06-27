Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesmek kimlere düşer? Diyanet 2023 kurban kesmenin şartları...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban ibadetiyle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Dini vecibelerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslüman alemi tarafından devam ediyor. Diyanet kurban kesmenin şartları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Peki, Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? İşte kurban kesmenin hükmü...
"Kimler kurban kesebilir?" sorusunun cevabı arama motorların hız kazandı. Kurbanı kimlerin kesebileceği merak konusu oluyor. Kurban kesmekle yükümlü olan kişiler hakkında Diyanet açıklama yaptı. Peki, kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet kurban kesmenin şartları ve hükmü...
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KURBAN KESMENİN HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taksitle kurban alınır mı, kesilir mi? Kredi kartıyla kurban almak caiz midir?
- Teşrik tekbiri ne zaman, kaç kere söylenir? Adetliyken teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet okunuşu ve anlamı...
- Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesmek kimlere düşer? Diyanet 2023 kurban kesmenin şartları...
- Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir? 2023 Diyanet açıklaması!
- Bankalar bugün açık mı? 27 Haziran Kurban Bayramı ve Arefe günü bankalar çalışıyor mu?
- İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...
- AREFE GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023 | Kurban Bayramı'na özel Arefe günü mesajları! En güzel, dualı, hadisli, ayetli sözler...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2023 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?
- Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlayacak 2023? Teşrik ve tekbirleri ne zaman başlar, biter?
- AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?