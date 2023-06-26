Yargıtay’dan 25 Aralık kumpasına ’darbe’ tescili! FETÖ’cü savcı ve polisler hükümeti hedef almıştı

İkinci operasyon için düğmeye basan Akkaş'ın hedefinde bu kez Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evi vardı. Bilal Erdoğan'ın ifadeye çağırılmasıyla emniyet içinde yaşanan tartışmalar bu kirli kumpasa engel oldu.

"BU DOSYA ONLARI GÖTÜRECEK"

Delil olarak dosyaya giren bir gizli tanığın ifadeleri dikkat çekici. Gizli tanık Fatih, soruşturmada Emniyet bir kişiyi dinlemek istediği zaman suçu olsun olmasın, dinleme kararı alabildiklerini, Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'tan gece vakti bile dinleme talebi alabildiklerini belirtti. Ayrıca, telefon numaralarında suç unsuru olan bir konuşma varmış gibi bir rapor tuttuklarını kaydetti.

Gizli tanık, dinlenilen kişilerin Başbakan ve Bakanlar olduğunu, bunun sıkıntı olabileceğini üstlerine söylediğinde kendisine "Korkma böyle bir dosyada çalışmak herkese nasip olmaz, bu dosya bunları götürür bir sıkıntı yok" dediğini kaydetti.