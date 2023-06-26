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CHP ve FETÖ fondaşı TV'ye RTÜK darbesi! İnceleme başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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CHP ve FETÖ fondaşı TV’ye RTÜK darbesi! İnceleme başlatıldı

CHP fondaşı Tele1’de skandal üstüne skandal yaşandı.CHP ve FETÖ tarafından fonlanan Tele1’de Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan’a övgüler yağdırdı. RTÜK yaşanan bu gelişmenin ardından fondaş CHP kanalı hakkında inceleme başlattı.

Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizdi...

CHP'li Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak bahsettiği bebek katili Öcalan ile ilgili şunları söyledi:

"70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

TELE 1 yayınında kullanılan bu skandal sözlerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan açıklama yaptı.

Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Kandil ve HDP tarafından desteklenen 7'li koalisyonun ortaklarından CHP'nin teröre arka çıkan görüşü destekçilerine de sıçradı.

Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.

Terör destekçisi HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de iddia etti.

Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik methiyeleri bununla da sınırlı kalmadı.

ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ YAPTI

Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Öte yandan ekran başında yaptığı güzellemelerle 'pes' dedirten Yanardağ, Öcalan'ın 'son derece zeki' birisi olduğunu iddia etmekten geri durmadı.

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