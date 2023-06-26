Teşkilatlar sahaya indi! AK Parti’de bayram havası: Yüz yüze ziyaretler başlıyor

BÜYÜKŞEHİRLER MERCEK ALTINDA

Yerel seçimin hazırlıkları startını 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından veren AK Parti, tüm kadroları ile sahaya indi. Milletvekillerinden, genel başkanlarına, kadın kollarından gençlik kollarına il ilçe ve mahalle teşkilatına kadar tüm birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz halinde bulunuyor.