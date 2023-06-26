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AK Parti'de bayram hazırlığı

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Giriş: 26.06.2023 12:58
AK Parti, 9 günlük bayram tatilinde çalışmalarına hız verecek. Ev ziyaretleri artırılırken, küskün seçmeni ikna çalışmaları sürecek. Bayramın ikinci günü ise partiler arası bayramlaşma kapsamında genel merkezde heyetler kabul edilecek.
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