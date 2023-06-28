Arefe ve Kurban Bayramı'nda İETT, Marmaray, metro bedava mı? Bayramda otobüsler ücretsiz mi 2023?
"Kurban Bayramı'nda otobüsler bedava mı 2023?! sorusunun cevabı araştırılıyor. 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle yakınlarını ziyaret edecek olan vatandaşlar, metro, vapur, metrobüs gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya ve sorgulamaya başladı. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte İETT çalışma saatleri...
Kurban Bayramı boyunca İETT otobüsleri, vapurlar, metrolar gibi ulaşım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" sorusunun cevabı...
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.
2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?
* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
* İzmir - Çeşme Otoyolu
* İzmir - Aydın Otoyolu
* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
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