26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Brüksel'de Türkiye-İsveç görüşmesi

Son dakika | Brüksel'de Türkiye-İsveç görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
ABONE OL
Son dakika | Brüksel’de Türkiye-İsveç görüşmesi

Son dakika haberi...  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve milli güvenlik danışmanlarının Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA