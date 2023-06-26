26 Haziran 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci FETÖ'cülerle karşı verdiği meşru müdafa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.