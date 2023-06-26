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Terörün merkez üssü İsviçre! Terörist Sakine Cansız'ı anma töreni skandalı! Çocukları bile kullandılar

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Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Terörün merkez üssü İsviçre! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni skandalı! Çocukları bile kullandılar

İsviçre bir kez daha terör örgütü PKK’nın gösterisine sahne oldu. Zürih’te PKK’nın kurucularından Sakine Cansız için anma festivali gerçekleştirildi. Terör örgütü paçavralarının önünde çocukları da alet ettikleri etkinliğin görüntüleri paylaşıldı.

Batı PKK'ya kucak açmaya davam ediyor. Dünya Türkiye'nin İsveç'e verdiği PKK vetosunu konuşurken İsviçre'den de skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER

İsviçre'de PKK paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde skandal bir festival gerçekleştirildi. PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'ın posterlerinin de yer aldığı etkinlikte, PKK propogandasına çocuklar da alet edildi.

BESİME KONCA DA ETKİNLİKTEYDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Konca da etkinlikte Sakine Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu.

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