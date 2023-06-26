Terörün merkez üssü İsviçre! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni skandalı! Çocukları bile kullandılar

ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER

İsviçre'de PKK paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde skandal bir festival gerçekleştirildi. PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'ın posterlerinin de yer aldığı etkinlikte, PKK propogandasına çocuklar da alet edildi.