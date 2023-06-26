Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Cumhuriyet gazetesinin çirkin iftiralarına yalanlama

Yeni ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde atılacak adımları birer birer hayata geçirmeye başladı. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında kritik ziyaretler de gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ilk ziyaretinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirmişti.

'100 MİLYAR DOLAR' İFTİRASI

Öte yandan bugün bazı kurumların Körfez ülkelerine satılacağı yönünde iftiralar ortaya atıldı. Cumhuriyet gazetesinin haberinde yeni ekonomi yönetiminin Varlık Fonu kapsamındaki Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom, BOTAŞ gibi kurumların satışı için analiz yaptığı iddiasına yer verildi. Körfez ülkeleri ağırlıklı olacak alıcılardan 100 milyar dolar gelir elde edileceği öne sürüldü.