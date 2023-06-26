Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Cumhuriyet gazetesinin çirkin iftiralarına yalanlama
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Yeni ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde atılacak adımları birer birer hayata geçirmeye başladı. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında kritik ziyaretler de gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ilk ziyaretinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirmişti.
'100 MİLYAR DOLAR' İFTİRASI
Öte yandan bugün bazı kurumların Körfez ülkelerine satılacağı yönünde iftiralar ortaya atıldı. Cumhuriyet gazetesinin haberinde yeni ekonomi yönetiminin Varlık Fonu kapsamındaki Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom, BOTAŞ gibi kurumların satışı için analiz yaptığı iddiasına yer verildi. Körfez ülkeleri ağırlıklı olacak alıcılardan 100 milyar dolar gelir elde edileceği öne sürüldü.
BAKANLIK YALANLADI
İddialar kısa sürede gündem oldu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ise yalanlama geldi. Bakanlık iddialarla ilgili sosyal medyadan yazılı açıklama paylaştı. Açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
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