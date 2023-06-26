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Akşener'in hamlesi ne olacak?

A Haber
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Giriş: 26.06.2023 14:39
Hafta sonu yapılan İYİ Parti kongresinde, Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi. Kongreye, Meral Akşener'in, "Hesap veriyorum, hesap da soracağım. İYİ Parti'de şımarıklık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" sözleri damga vurdu. Akşener, en büyük pişmanlığının CHP'den 15 milletvekili istemek olduğunu dile getirdi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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