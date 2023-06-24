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Dosta güven düşmana korku! TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
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Dosta güven düşmana korku! TCG Anadolu’nun eğitim görüntüleri nefes kesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü Türkiye için Mavi Vatan'da dosta güven ve düşmana korku salmak üzere tasarlanan TCG Anadolu’nun eğitim görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından gözler önüne serilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından beğenilirken eğitim anları ise adeta nefes kesti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun eğitim görüntülerini paylaştı.

EĞİTİM GÖRÜNTÜLERİ NEFES KESTİ

Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından beğenilirken eğitim anları ise adeta nefes kesti.

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.

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