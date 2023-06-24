Bakan Uraloğlu duyurdu: Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 1 saat düşecek! Hükümetten 21 yılda 100 yıllık hizmet...

"HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİNDE AVRUPA'DA 6, DÜNYADA DA 8. ÜLKEYİZ"

Gece gündüz bu davaya hizmet etmekle yükümlü olduklarını aktaran Uraloğlu, "AK Parti 21 yılda esasında 30, 40, 50 belki 100 yılda yapılabilecek olan birçok hizmeti yaptı. Hep beraber yolumuza devam ettik. Ama bundan sonra artık çıta iyice daha yükseğe çıktı. Önemli projelerimiz var. Onları da inşallah bu süreçte hep beraber takip edeceğiz, yürüteceğiz ve milletimizin hizmetine inşallah sunmuş olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye genelinde 21 yılda yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret ederek, otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını, hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'da 6, dünyada da 8. ülke olduklarını aktardı.