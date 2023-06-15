Mansur Yavaş EYT’li işçilerin tazminatlarını ödemedi! Başkent’te görülmemiş hak gaspı! AK Parti büyük skandalı ortaya çıkardı

ABB'de çalışıp EYT'den emeklilik hakkı kazanan işçilerin hakları Cumhurbaşkanımızın gayretleri sayesinde tamamen teslim edilirken Ankara Büyükşehir Belediyesi hala haklarını vermemiş. Aylardır kıdem tazminatlarını alamayan çalışanlar Yavaş'ı CİMER'e şikayet etmeye başladı. Kendi işçisinin hakkını veremeyen bir kişi ülkeyi nasıl yönetecekti. Yavaş hem işçinin hakkını yiyor, hem kanunlara karşı geliyor. Hak, hukuk, adalet diye bas bas bağırıyorlar ne hak ne hukuk ne de adalet tanıyorlar" ifadelerini kullandı.

4857 sayılı Kanunun 32'nci ve 112'nci maddelerinde emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde karar yer almakta. Bu da Mart ayında emekli olup, hak edip, maaşa bağlanan işçiye Mart ayı içerisinde emeklilik tazminatının ödenmesi yönünde. Eğer ödeme olmazsa 1475 sayılı kanun kapsamında hakkını alamayan işçilere dava açma hakkı doğuyor.