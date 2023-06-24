Bakan Yerlikaya: 30 bin 592 personelimizle yol güvenliği için tedbir aldık
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde 30 bin 592 personel ile yol güvenliği için tedbir aldıklarını, havadan 3 bin 106 saat trafik denetimi gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan araç sürücülerinin trafik kurallarına uymaya davet edildiği klibi de paylaştı.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başladığını belirterek, "Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek.
30 bin 592 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım.
Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan araç sürücülerinin trafik kurallarına uymaya davet edildiği klibi de paylaştı.
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