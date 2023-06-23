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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya şehit oldu

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Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

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